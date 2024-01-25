Израиль сравняет границу с Газой с землей

Израиль планирует снести здания на границе с сектором Газа для создания буферной зоны глубиной около 1 км, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, израильские военные хотят создать буфер на всей границе с анклавом, которая составляет около 58 км. Предполагается, что это снизит риски атак со стороны палестинского движения ХАМАС, подобных той, что произошла 7 октября 2023 года.

В Женевских конвенциях просто нет положений о том, что Израиль делает вдоль границы. <...> Тель-Авив может принимать меры в отношении отдельных объектов, но не в широком масштабе по всей границе, — приводит NYT слова спецпредставителя ООН Балакришнана Раджагопала.

По мнению Раджагопала, снос домов на границе можно квалифицировать как военное преступление, поскольку эти здания не представляют непосредственной угрозы для Израиля. Палестинцы воспринимают эти действия как еще одну жестокую практику со стороны еврейского государства, поскольку из-за этого жители и без того перенаселенного анклава могут лишиться возможности вернуться в свои дома.

Власти США уже выразили несогласие с созданием какой-либо буферной зоны внутри сектора Газа. 23 января об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Джон Кирби, отмечает NYT.