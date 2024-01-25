В Венгрии отказались проводить сессию парламента для решения по Швеции и НАТО

«Я не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которая обычно не служит венгерским интересам, инициирует его созыв, возможно, безуспешно. В любом случае, я не чувствую, что для нас что-то срочное, более того, я не думаю, что возникла чрезвычайная ситуация», - сказал он.