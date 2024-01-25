$88.28+0.3696.17+0.34
Войти в почту

В Белоруссии обвинили 20 человек в заговоре для захвата власти

В Белоруссии начали специальное производство в отношении 20 человек, обвиняемых в заговоре для захвата государственной власти, сообщается на странице следственного комитета республики в соцсетях. Парламентская газета

В ведомстве отметили, что следователи расследуют дело в отношении 20 аналитиков экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. По версии следствия, подозреваемые присоединились к заговору для захвата власти в республике неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности. Газета.Ru

Ранее в Белоруссии законодательно ввели институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за рубежом. ТАСС

В Белоруссии обвинили 20 человек в заговоре для захвата власти
© РИА Новости
В мире
Светлана Тихановская
Обзор медиа
Беларусь