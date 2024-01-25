В Белоруссии обвинили 20 человек в заговоре для захвата власти

В Белоруссии начали специальное производство в отношении 20 человек, обвиняемых в заговоре для захвата государственной власти, сообщается на странице следственного комитета республики в соцсетях. Парламентская газета

В ведомстве отметили, что следователи расследуют дело в отношении 20 аналитиков экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. По версии следствия, подозреваемые присоединились к заговору для захвата власти в республике неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности. Газета.Ru