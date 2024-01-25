Турция не изменила позицию по недопуску военных кораблей в Черное море

Турецкие власти не меняли решение по недопуску военных кораблей в Черное море. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации президента республики.

До этого помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США намерены обсудить с Турцией вопрос судоходства в Черном море. По ее словам, американская сторона хотела бы добиться открытия морского пространства для коммерческого судоходства.

"Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается", – заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать соответствующее заявление.

Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через свои проливы.