В Белоруссии 20 человек обвинили в заговоре с целью захвата власти

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное производство в отношении 20 человек, которых обвиняют в участии в заговоре с целью захвата власти. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что следователи расследуют дело в отношении 20 аналитиков экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. По версии следствия, подозреваемые присоединились к заговору для захвата власти в республике неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности.

В СК отметили, что фигуранты находятся за границей.

До этого суд в Белоруссии приговорил журналиста Павла Можейко, сотрудничавшего с польским телеканалом «Белсат», и бывшего адвоката Юлию Юргилевич к шести годам колонии. Отмечается, что обвиняемые признаны виновными в содействии экстремистской деятельности, совершенном повторно, группой лиц по предварительному сговору.