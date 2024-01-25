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СМИ: в центре Афин у банка взорвалось самодельное устройство

Самодельное устройство взорвалось у банка в центре Афин, пострадавших нет. Об этом сообщил греческий информационный портал newsbomb.gr.

В центре Афин у банка взорвалось самодельное устройство
© globallookpress.com

По его словам, взрыв устройства, сделанного из газовых баллончиков и канистры с бензином, произошел на рассвете у отделения банка на улице Трион Иерархон в центре Афин. Банку причинен материальный ущерб. Пострадавших нет.

Название банка в сообщении полиции не приводится.

Расследование инцидента начала Антитеррористическая служба Греции.

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