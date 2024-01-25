Пелоси усомнилась в умственных способностях Трампа

Член палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у кандидата на пост президента США Дональда Трампа имеются «когнитивные расстройства», после того, как как он перепутал экс-спикера палаты представителей и свою соперницу Никки Хейли. Об этом она заявила в интервью MSNBC.

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«Ну, позвольте мне просто сказать, я не собираюсь тратить слишком много времени на когнитивные расстройства Дональда Трампа», — заявила Пелоси, комментируя ошибочные слова Трампа.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил свою соперницу по Республиканской партии Никки Хейли в неспособности обеспечить достаточную безопасность во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, вероятно, имея в виду бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

После этого бывший постпред США при ООН и претендент на выдвижение в качестве кандидата на президентские выборы от Республиканской партии Никки Хейли в ходе выступления в субботу на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир усомнилась в психическом здоровье экс-президента США и ее соперника в президентской гонке Дональда Трампа.