Американский сенатор обвинил Конгресс в нежелании налаживать отношения с РФ

Американские политики не прикладывают ни малейших усилий для нормализации отношений с Россией , заявил сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Он считает, что конгрессмены застряли в прошлом. Между тем, будущее могло быть другим, если бы США попытались наладить отношения с РФ, считает сенатор.

Ранее Рэнд Пол заявил, что президент США Джо Байден осведомлен о фактах масштабной коррупции в Киеве, но его администрация не предавала огласке эти данные. Он считает, что Вашингтону необходимо назначить специальную инспекцию, которая будет контролировать расходование американской финансовой помощи. В качестве примера он привел опыт США в Афганистане, где была выявлена растрата десятков миллиардов долларов.