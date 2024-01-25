Китай анонсировал контроль за содержанием больших панд за рубежом

Сейчас в зоопарках вне КНР живут 56 бамбуковых медведей. Об этом заявил представитель Государственного управления лесного и степного хозяйства страны Чжан Юэ.

«В целях усиления защиты и надзора за пандами управление создало структуры для проведения инспекций на местах и оценок 23 иностранных учреждений в 19 странах», — указал чиновник.

Он добавил, что здоровье животных в зоопарках, как правило, хорошее. Старые особи «получают надлежащую диагностику, лечение и хороший уход», передаёт слова функционера ТАСС.Большие панды считаются неофициальным символом Китая. В России живут три медведя — самец, самка и их детёныш в Московском зоопарке.