Пока вы спали: запуск новой ракеты КНДР и заявление Пентагона о НАТО

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Kyodo: в 2024 финансовом году с АЭС "Фукусима-1" сбросят в океан 54,6 тонны воды

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Японская компания Tokyo Electric Power намерена в 2024 финансовом году сбросить в океан около 54,6 тонны очищенной воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Она будет разделена на семь партий. Также решено отложить до октября текущего года начало извлечения фрагментов расплавленного ядерного топлива, которые находятся на АЭС. Для этого процесса будет подготовлен новый технологический метод.

На территории станции скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Японские власти приняли решение о постепенном сбросе в океан очищенной жидкости.

Пентагон заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией

НАТО рассчитывает доказать России свою готовность к самообороне, но не стремится спровоцировать вооруженный конфликт с ней, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селесту Уолландер.

Отвечая на вопрос о том, как Североатлантический альянс собирается повысить безопасность в Черном море, не вступая в прямую конфронтацию с Москвой, она заявила, что в НАТО намерены добиться этого, следуя «решениям и указаниям лидеров по итогам саммитов в Мадриде и Вильнюсе».

Страны альянса утвердили в Вильнюсе план развертывания 300 тысяч военнослужащих на восточном фланге альянса.

Bloomberg: Катар представил Израилю и ХАМАС новое соглашение о прекращении огня

Катар представил Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение о прекращении огня, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

План предусматривает освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. При этом Израиль должен будет освободить некоторых палестинских заключенных.

В соглашении также указывается о гуманитарной помощи анклаву, объемы которой должны увеличиться.

В Киеве заявили, что будут настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76

Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Он указал, что провел экстренное совещание с руководством ВС Украины, Главного управления разведки и министерства юстиции.

По словам политика, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства. Украинский МИД должен проинформировать партнеров относительно имеющихся у Украины данных.

КНДР сообщила о проведении первых испытаний крылатой ракеты нового типа

24 января Пхеньян осуществила первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», сообщает ТАСС.

В настоящее время она находится на стадии разработки. Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран.