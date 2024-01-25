В 2024 году с АЭС "Фукусима-1" сбросят в океан 54,6 тонны воды

Компания Tokyo Electric Power (TEPCO) намерена в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года - 31 марта 2025 года) сбросить в океан порядка 54,6 тонны очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, вода будет разделена на семь партий. Кроме того, TEPCO решила отложить до октября 2024 года начало извлечения фрагментов расплавленного ядерного топлива, которые находятся на станции. Для этого процесса будет подготовлен новый технологический метод, отмечает агентство.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС "Фукусима-1", что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной жидкости. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство некоторых стран, в первую очередь Китая.