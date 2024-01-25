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Шор пообещал продолжить борьбу против прозападного режима в Молдавии

Молдавский оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор, чью оппозиционную партию власти объявили антиконституционной, заявил о продолжении борьбы против прозападного режима, сообщает РИА Новости.

Шор пообещал продолжить борьбу против прозападного режима в Молдавии
© ТАСС

По его словам, решение режима Санду вычеркнуть из государственного реестра юридических лиц партию «Шор» – незаконное и противоправное.

«Мы продолжаем борьбу за справедливость! В Европейский суд по правам человека поданы сотни жалоб по поводу неправомерной ликвидации партии. Все эти заявления уже зарегистрированы и находятся в производстве», — сказал политик.

Оппозиционер указал, что выступает за интеграцию Молдавии в Евразийский экономический союз, в то время, как референдум по вступлению в Европейский союз, инициированный президентом Майей Санду, потерпит крах.

«Я не стесняюсь говорить, что против ЕС, потому что Евросоюз – устаревшая модель и ЕС стоит слишком дорого Молдавии. Нам надо посмотреть правде в глаза и сказать, что единственный быстрый и возможный выход – незамедлительное вхождение в ЕАЭС, сближение с Россией и получение дешевых энергоресурсов. Возможность строить в нашей стране предприятий», - заявил Шор.

Он обещал, что скоро возобновятся массовые акции протестов против главы государства и правящей партии.

24 января Агентство государственных услуг Молдавии сообщило, что оппозиционная партия «Шор», находившаяся в процессе ликвидации, была исключена из реестра юридических лиц страны.

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