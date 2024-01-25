Шор пообещал продолжить борьбу против прозападного режима в Молдавии

«Я не стесняюсь говорить, что против ЕС, потому что Евросоюз – устаревшая модель и ЕС стоит слишком дорого Молдавии. Нам надо посмотреть правде в глаза и сказать, что единственный быстрый и возможный выход – незамедлительное вхождение в ЕАЭС, сближение с Россией и получение дешевых энергоресурсов. Возможность строить в нашей стране предприятий», - заявил Шор.