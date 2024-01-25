Губернатор Техаса объявил о "вторжении и самозащите"

Губернатор Техаса Грег Эббот объявил о «вторжении» и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, сообщает РИА Новости.

По его словам, власти штата будут реализовывать свою политику до тех пор, пока федеральные власти не справятся с охраной границы. Из заявления Эббота следует, что администрация США и глава государства Джо Байден не смогли исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата Техас объявить о «вторжении и праве на самозащиту».

Губернатор указал, что данные меры являются частью его конституционных полномочий, в рамках которых работают нацгвардия штата, министерство общественной безопасности Техаса и другие служащие. Эббот отметил, что президент США не исполняет законы о защите границы и даже нарушает их, что привело к рекордному количеству нелегалов. По словам губернатора, американская конституция признает за штатами право на охрану границы, если с этой задачей не справляются федеральные власти.

Ранее Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который ранее техасские власти разместили вдоль границы с Мексикой. До этого нацгвардия штата заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. А забор из колючей проволоки якобы мешал проводить общестрановую политику по охране границы.

В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегалами, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Администрация США называет действия Техаса неконституционными, а меры избыточными. Власти штата утверждают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает.