Верховный суд США разрешил первую в истории казнь азотом

Верховный суд США не стал препятствовать проведению первой в истории страны казни осуждённого с помощью чистого азота в Алабаме.

«Ходатайство об отсрочке исполнения смертного приговора, представленное судье Томасу и переданное им в суд, отклонено», — следует из документа .

Речь идёт о Кеннете Юджине Смите, осуждённом за совершённое в 1988 году убийство женщины по заказу её супруга-священника.