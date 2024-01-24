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Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь при помощи азота

Верховный суд США не стал препятствовать проведению первой в истории страны казни осуждённого с помощью чистого азота в Алабаме.

Верховный суд США разрешил первую в истории казнь азотом
© globallookpress.com

«Ходатайство об отсрочке исполнения смертного приговора, представленное судье Томасу и переданное им в суд, отклонено», — следует из документа.

Речь идёт о Кеннете Юджине Смите, осуждённом за совершённое в 1988 году убийство женщины по заказу её супруга-священника.

Казнь запланирована на 25 января.

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