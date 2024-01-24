Верховный суд США разрешил первую в истории казнь азотом

Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь при помощи азота
Верховный суд США не стал препятствовать проведению первой в истории страны казни осуждённого с помощью чистого азота в Алабаме.
«Ходатайство об отсрочке исполнения смертного приговора, представленное судье Томасу и переданное им в суд, отклонено», — следует из документа.
Речь идёт о Кеннете Юджине Смите, осуждённом за совершённое в 1988 году убийство женщины по заказу её супруга-священника.
Казнь запланирована на 25 января.