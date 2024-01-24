МВД Франции потребовало сдержанности по отношению к протестующим фермерам

Министерство внутренних дел и заморских территорий Франции потребовало от префектов и органов правопорядка проявлять предельную сдержанность по отношению к протестующим фермерам. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на распоряжение министерства.

"Стражи порядка вокруг общественных зданий могут вмешиваться только в крайнем случае, если есть серьезная угроза имуществу и людям", - говорится в распоряжении.

Протестующие фермеры 24 января подожгли автомобильные покрышки и сено возле здания префектуры коммуны Ажен (департамент Ло и Гаронна на юго-западе страны). Полиция не вмешивалась в происходящее и не задерживала манифестантов.

Французские аграрии недовольны падением доходов из-за увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят пикеты перед зданиями государственных органов. По их словам, протесты должны охватить 85 из 96 департаментов страны.