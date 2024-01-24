Эрдоган: Турция будет поддерживать Газу до создания независимой Палестины

"Мы всеми силами стремимся остановить массовые убийства [в Газе], прилагаем усилия и продолжим их, чтобы проложить дорогу к прекращению кровопролития, противостояния и к обеспечению стабильного мира в регионе. Всех, кто пытается обеспечить себе процветание за счет зла, ждет печальная участь. Победа будет за нашими палестинскими братьями, и мы будем поддерживать их до создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Эрдоган.