В ООН прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация сожалеет о гибели людей, которые находились на борту российского самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области . Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление представитель генсека ООН сделал во время брифинга. По словам Дюжаррика, в ООН осведомлены о ситуации с Ил-76, а также сожалеют о всех жертвах авиакатастрофы. При этом он также добавил, что у ООН нет какой-либо дополнительной информации о случившимся.