В ООН прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация сожалеет о гибели людей, которые находились на борту российского самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление представитель генсека ООН сделал во время брифинга. По словам Дюжаррика, в ООН осведомлены о ситуации с Ил-76, а также сожалеют о всех жертвах авиакатастрофы. При этом он также добавил, что у ООН нет какой-либо дополнительной информации о случившимся.
«Мы видели сообщения прессы <...>. Мы сожалеем о жертвах, однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», — заявил он.
24 января в Белгородской области потерпел крушение российский военный самолет Ил-76. Позже в Министерстве обороны России заявили, что самолет вез на борту украинских военнопленных на обмен, а потерпел крушение из-за попадания зенитной ракеты ВСУ.