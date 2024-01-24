Правительство Германии назвало угрозой для страны выход из ЕС

Выход Германии из Европейского союза (ЕС) станет угрозой для демократии, а всем сторонникам идеи нужно посмотреть на последствия для Великобритании после Brexit. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Handelsblatt.

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Хебештрайт прокомментировал высказывание лидера крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель о проведении референдума о выходе из ЕС в случае прихода к власти. По его мнению, странам Европы нужно держаться вместе, а выход ФРГ станет угрозой для демократии.

Также представитель немецкого правительства указал негативные последствия выхода из Евросоюза для самой Германии. «Я бы посоветовал всем, у кого есть подобные мысли (...), спросить, особенно в Великобритании, как обстоят дела», — заявил он.