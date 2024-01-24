В Сенате США поддержали передачу российских активов Украине

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, которые ранее были конфискованы Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

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Согласно тексту законопроекта, передача Украине активов является «дополнительной помощью с использованием активов, конфискованных у Центробанка Российской Федерации, а также других суверенных активов Российской Федерации». При этом в документе подчеркивается, что конфискация и передача российских активов Вашингтоном «должны предприниматься совместно с международными союзниками и партнерами в рамках скоординированных многосторонних усилий, в том числе со странами Группы семи, Евросоюзом, Австралией и другими странами, в которых находятся российские суверенные активы».

Отмечается, что за принятие инициативы проголосовало 20 законодателей, и только один высказался против. Теперь законопроект будет отправлен в Сенат полного состава, после чего он будет рассмотрен в Палате представителей Конгресса. Если инициатива пройдет и эти этапы, ее отправят на подпись президенту США Джо Байдену.