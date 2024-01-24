Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ

Азербайджан приостановил работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против оспаривания ее полномочий, заявление делегации было зачитано на заседании ПАСЕ.

В заявлении говорится, что «ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены». Азербайджан считает, что инициатива по оспариванию полномочий делегации страны является частью этой «порочной кампании», передает ТАСС.

«Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане», – говорится в заявлении делегации.

Азербайджан прекратил свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.