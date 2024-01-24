Он отметил, что по итогам встречи он пришел с Фицо «к согласию по ряду вопросов и заключили конкретные договоренности». В частности, по словам Шмыгаля, премьер пообещал поддержать программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Киеву 50 миллиардов евро со стороны ЕС.