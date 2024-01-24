Роберт Фицо пообещал поддержать выделение Киеву денег от ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках визита в Ужгород пообещал поддержать поправки в бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы, которые предусматривают выделение Киеву 50 миллиардов евро. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава кабмина Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что по итогам встречи он пришел с Фицо «к согласию по ряду вопросов и заключили конкретные договоренности». В частности, по словам Шмыгаля, премьер пообещал поддержать программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Киеву 50 миллиардов евро со стороны ЕС.
«Братислава не станет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. Республика будет сотрудничать с Киевом в вопросе поставок техники для строительства оборонных рубежей. Также Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины», — добавил Шмыгаль.
Ранее премьер Словакии заявлял, что выделение Киеву 50 миллиардов евро из бюджета ЕС является бесполезным и приведет только «к новым жертвам», но не поможет ВСУ «продвинуться к Крыму». На данный момент финансирование Украины блокирует Венгрия.