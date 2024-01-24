Литва ограничила поездки госслужащих в Россию, Белоруссию и Китай

Правительство Литвы запретило нерабочие поездки в Россию, Белоруссию и Китай госслужащим, военным и лицам, имеющим доступ к секретной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

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«В стратегии национальной безопасности указано, что Российская Федерация, Белоруссия и Китайская Народная Республика представляют угрозу для Литвы и ее граждан, в том числе шпионской деятельностью спецслужб», — говорится в сообщении.

Идею ограничения на поездки выдвинуло Министерство обороны республики, которое считает, что спецслужбы этих стран собирают информацию о гражданах Литвы и ищут возможности для вербовки лиц, имеющих важные сведения.