В Британии сообщили о новой атаке на судно вблизи Адена
У побережья Йемена в 45 км от порта Аден произошел новый инцидент с морским судном, сообщили 24 января в центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Сообщается, что центр классифицирует инцидент как нападение и уточняет, что информация получена от капитана судна.
«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 45 морских милях к югу от Адена», — цитирует ТАСС сообщение.
В этой связи центр рекомендовал судам соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали еврейское государство ракетами и вторглись на его территорию, взяв в плен более 200 человек. В ответ Тель-Авив начал операцию «Железные мечи». Хуситы выразили поддержку Палестине.
После обострения ситуации в Газе правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) начало атаковать любые морские суда, связанные с Израилем, призвав другие страны отозвать собственные экипажи, в результате чего некоторые компании приостановили перевозки по данному маршруту. В ответ на это страны Запада, в том числе США, с 12 января начали наносить ракетные удары по инфраструктуре хуситов. Несмотря на это, формирования движения продолжили обстрел западных судов, проходящих у берегов Йемена.