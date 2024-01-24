В Британии сообщили о новой атаке на судно вблизи Адена

У побережья Йемена в 45 км от порта Аден произошел новый инцидент с морским судном, сообщили 24 января в центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

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Сообщается, что центр классифицирует инцидент как нападение и уточняет, что информация получена от капитана судна.

«UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 45 морских милях к югу от Адена», — цитирует ТАСС сообщение.

В этой связи центр рекомендовал судам соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали еврейское государство ракетами и вторглись на его территорию, взяв в плен более 200 человек. В ответ Тель-Авив начал операцию «Железные мечи». Хуситы выразили поддержку Палестине.