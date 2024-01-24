Автор антироссийских санкций обвинил ФБР в искажении доказательств по делу о коррупции

Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, являющийся автором антироссийского законопроекта, который он назвал «матерью всех санкций», обвинил американские спецслужбы в искажении доказательств по делу о коррупции. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на адвокатов американского сенатора.

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«Адвокаты господина Менендеса заявили, что большую часть того, что было конфисковано в ходе так называемого «осмотра» (домов Менендеса агентами ФБР – прим. ред.), следует выбросить. Ордера, по их словам, были выданы мировыми судьями, обманутыми прокурорами, которые ««активно искажали доказательства»», - говорится в сообщении издания.

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Отмечается, что в период с января 2022 года по сентябрь 2023 года в ходе федерального расследования в отношении сенатора власти США провели пять обысков в доме Менендеса.

Газета пишет, что 16 июня 2022 года агенты Федерального бюро расследований «обыскали» дом Менендеса, предположительно, в Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси, где он живет со своей женой. Как отмечает издание, сенатор, вернувшись домой, обнаружил, что следователи «рылись в картотечных шкафах, ящиках письменных столов, комодах, платяных шкафах и кладовках для одежды, оставляя их содержимое беспорядочно разбросанным».

В сентябре 2023 года Роберту Менендесу и его супруге Надин (в девичестве Арсланян) предъявили обвинения в коррупции. В отношении Менендеса ведется расследование, в частности, получал ли он или его жена «ненадлежащие подарки». Менендес категорически отрицает все обвинения в его адрес. В апреле он заявлял, что расследование в отношении него «ни к чему не приведет».

По информации CNBC, в период с 2018 по 2022 год сенатор и его супруга получали «сотни тысяч долларов взяток в обмен на использование власти и влияния Менендеса» на протекцию троих предпринимателей.