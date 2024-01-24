Токаев высказался об отношениях с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана стремится диверсифицировать связи с Россией, чтоб придать дополнительный импульс отношениям стран. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Отношения России и Казахстана Токаев прокомментировал на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.

Токаев подчеркнул, что визит Хабирова «имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией».

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера», — заявил Токаев.

Он отметил позитивную динамику товарооборота казахстанских регионов с Башкирией. Показатели их торговли за 11 месяцев 2023 года превысили 350 миллионов долларов. Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров российского региона.

Ранее в интервью казахстанским СМИ Токаев назвал президента России Владимира Путина человеком, влияющим на обстановку в мире «и словом, и делом». По словам Токарева, ни одна проблема в мире не может быть решена без участия РФ.