Токаев высказался об отношениях с Россией

Президент Казахстана оценил отношения с Россией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана стремится диверсифицировать связи с Россией, чтоб придать дополнительный импульс отношениям стран. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Отношения России и Казахстана Токаев прокомментировал на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.
Токаев подчеркнул, что визит Хабирова «имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией».
«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера», — заявил Токаев.
Он отметил позитивную динамику товарооборота казахстанских регионов с Башкирией. Показатели их торговли за 11 месяцев 2023 года превысили 350 миллионов долларов. Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров российского региона.
Ранее в интервью казахстанским СМИ Токаев назвал президента России Владимира Путина человеком, влияющим на обстановку в мире «и словом, и делом». По словам Токарева, ни одна проблема в мире не может быть решена без участия РФ.
Токаев подчеркнул, что отношения Казахстана и России находятся на очень высоком уровне. Он назвал РФ главным партнером и союзником Казахстана.