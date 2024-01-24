Неудачи Киева в конфликте с Москвой и заблокированная помощь стран Запада привели президента Владимира Зеленского в отчаяние. Об этом в среду, 24 января, сообщает испанское издание ABC.

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— В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы, — следует из материала.

Авторы статьи пишут, что военные инициативы Зеленского ограничены единичными и рассредоточенными действиями, которые преувеличиваются некоторыми медиа. Так создается образ возможностей, которых на самом деле у Украины нет.

Отмечается, что украинский президент пытается не допустить того, чтобы конфликт перестал привлекать внимание общественности на фоне других международных проблем.

Биограф президента Украины Владимира Зеленского, журналист Time Саймон Шустер в своей книге The Showman описал жизнь главы государства в бункере в первые месяцы после начала боевых действий в стране.