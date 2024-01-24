Что известно о главной сопернице Трампа — республиканке Никки Хейли

В преддверии выборов президента США по всей стране проходят праймериз кандидатов. Одной из ключевых фигур на стороне Республиканской партии стала Никки Хейли, которая считается главным конкурентом бывшего американского лидера Дональда Трампа. Биографию и политические взгляды политика рассказало издание URA.RU.

Происхождение и политическая карьера

Видео дня

Настоящее имя Хейли — Нимрата Никки Рандхава. Она родилась 20 января 1972 года в Бамберге, штат Южная Каролина, в семье индийских иммигрантов. Ее политическая карьера началась с избрания в Палату представителей Южной Каролины в 2004 году, где Хейли служила до 2011 года, пока не стала губернатором Южной Каролины и первой женщиной на этом посту.

В 2016 году Хейли назначили постоянным представителем США при ООН в администрации Трампа. На этой должности она запомнилась решительной позицией по отстаиванию американских интересов и поддержке международных порядков.

Никки Хейли также является сторонницей жесткой внешней политики, особенно относительно России и Китая. Кроме того, политик выступала за защиту прав человека, а также экономические реформы с сокращением налоговой нагрузки.

Выдвижение в президенты США

Хейли заявила о своем решении баллотироваться на грядущие выборы накануне, став первой значимой фигурой в Республиканской партии, выступившей с намерением противостоять Трампу. Политик представляет интересы более умеренного крыла партии по сравнению с экс-президентом — его политические взгляды, а также стиль управления нередко вызывают споры как среди избирателей, так и среди политиков.

Свое происхождение из семьи мигрантов Хейли нередко выставляет как историю успеха, обращая внимание на важность осуществления американской мечты для всех. При этом она нередко отмечалась критикой тренда на политкорректность и поддержку традиционных ценностей в США.