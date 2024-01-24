В ООН заявили о «крахе российской военной промышленности»

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки в ходе заседания Совбеза ООН заявил о «крахе российской военной промышленности». В своем выступлении, которое опубликовала пресс-служба британского правительства, дипломат сказал, что оборонным предприятиям в России якобы приходится «разбирать холодильники на запчасти».

По словам Кариуки, развитие оборонной промышленности России «отброшено на 18 лет» назад. Постпред утверждает, что Москве приходится заказывать оружие у КНДР и Ирана в нарушение многочисленных резолюций.

Напомним, что в декабре президент России Владимир Путин заявлял, что оборонной промышленности РФ удалось в разы увеличить производство продукции. При этом глава государства отметил, что запасы военной техники на Украине истекают, а собственной базы для пополнения запасов у Киева нет.