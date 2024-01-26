В Актобе из-за угрозы терактов в школы не пришли почти 50 тысяч детей

В казахстанском городе Актобе из-за угрозы терактов из 57 924 учащихся в первую смену в школы пришли только 8 558 детей. Об этом сообщает газета «Диапазон».

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Родители почти 50 тысяч детей решили не отправлять их в учебные заведения из-за появившихся днем ранее угроз о проведении терактов в учебных заведениях. Сообщения об этом были опубликованы в Telegram и быстро распространились по родительским чатам.

Местные власти призывали родителей не сеять панику, а полиция обещала усилить охрану школ. Автор сообщений вскоре был найден, им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.