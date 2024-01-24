«Победил, но разозлился»: американские СМИ о второй победе Трампа на праймериз

Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах (вид праймериз, предварительные выборы кандидатов) в одном из ключевых штатов — Нью-Гэмпшир, набрав почти 55 процентов голосов. Американские СМИ рассказали, что его отрыв от главной конкурентки пока не велик и это «явно злит» Трампа.

Последовательные победы Трампа на кокусах в Айове и Нью-Гемпшире делают его единственным в истории кандидатом от Республиканской партии среди недействующих президентов, выигравшим первые два праймериз, пишет Politico. Это усиливает давление на его последнюю оставшуюся крупную конкурентку, Никки Хейли, с целью заставить ее выйти из гонки.

Но пока Хейли не сдается — она заявила, что гонка еще далека от завершения и остались десятки штатов. Хотя Трамп одержал победу, его преимущество было меньше, чем предсказывали опросы: он опередил Хейли с 55 процентами против 45 процентов.

Речь Хейли — как и заявление о том, что она планирует продолжить свою кампанию — «явно разозлили» Трампа.

«Вау, она произносит речь так, будто выиграла. Она не выиграла. Она проиграла», — подчеркнул он.

Впечатляющие победы Трампа в двух штатах «практически уничтожили» все оставшиеся сомнения в том, что он полностью контролирует Республиканскую партию, даже несмотря на то, что он по-прежнему вовлечен в гражданские и уголовные процессы.

Это сокрушительный удар по надеждам Хейли на 2024 год и по надеждам партийных фракций, выступающих против Трампа, отмечает CNN. Первичный электорат Нью-Гэмпшира гораздо более умеренный, чем в других штатах. Опросы неизменно показывали, что Хейли, которая была послом Трампа в ООН, показывает лучшие результаты среди умеренных избирателей и других республиканцев, недовольных Трампом. Ее следующий «реальный удар» по Трампу ожидается 24 февраля, когда в ее родном штате Южная Каролина пройдут праймериз.