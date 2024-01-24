Глава МИД Молдавии заявил об уходе в отставку

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску в ходе брифинга заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и главы МИД страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Дипломат отметил, что за 2,5 года министерству иностранных дел удалось сделать много хорошего.

Некоторое время назад ряд СМИ, в том числе портал deschide.md, сообщили о готовящихся перестановках в кабинете министров Молдавии. В частности, утверждалось, что Попеску покинет пост главы МИД и станет главным переговорщиком с Европейским союзом.

Журналисты предположили, что место Попеску в МИД Молдавии займет вице-спикер парламента Михай Попшой. Однако эти слухи опроверг глава администрации президента республики Адриан Бэлуцэл.