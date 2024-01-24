Глава МИД Молдавии Попеску объявил об отставке

Нику Попеску сообщил, что уходит с поста вице-премьера и министра иностранных дел Молдавии .

Попеску отметил, что за два с половиной года «удалось сделать много хорошего», передает РИА «Новости» .

Местные СМИ писали ранее, что Попеску вскоре будет назначен главным переговорщиком от Молдавии с ЕС, а на его место во внешнеполитическом ведомстве, как ожидается, назначат вице-спикера парламента Михая Попшоя. При этом на официальном уровне слухи опровергались.