Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что его страна оказывает Киеву огромную помощь, но это ведет лишь к «бедности и смерти». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Блаха подчеркнул, что украинское наступление закончилось провалом, а если бы не деньги США и ЕС, Украина «не продержалась бы и двух недель».

«Режим Зеленского не имеет ничего общего с демократией, оппозиция преследуется, недавно даже иностранный журналист умер в заключении. И да, Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире, <…> в одном ряду с Сальвадором и Замбией», — написал он.

Блаха отметил, что «даже в Эфиопии и Лесото» ситуация с коррупцией лучше.

«И теперь нам придется сливать миллиарды из ЕС в черную дыру? Украинцам не на что обижаться. Словакия им очень помогает, и людям это надоело. Это не ведет ни к чему, кроме бедности и смерти», — заявил он.

Вице-спикер парламента добавил, что единственное, что «грозит» Словакии со стороны россиян, это то, что московское «Динамо» обыграет братиславский «Слован».

С начала украинского кризиса Словакия активно поддерживала Украину, стала вторым членом НАТО, согласившимся передать Киеву свой парк советских истребителей МиГ-29, а также подарила Украине систему ПВО С-300.