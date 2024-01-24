США пригрозили Мадуро последствиями из-за преследования оппозиции

"США глубоко озабочены выдачей ордеров на арест и задержанием 33 венесуэльцев, включая представителей демократической оппозиции, гражданского общества, отставных военных, а также журналистов", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.



"Аресты без соблюдения надлежащих процессуальных норм противоречат духу договоренностей о подготовке к выборам, подписанных в октябре 2023 года [оппозиционной] Унитарной платформой и представителями Николаса Мадуро. Мы призываем прекратить эти политически мотивированные преследования, в том числе атаки на предвыборные штабы оппозиции и любые попытки подавить демократические устремления венесуэльцев с помощью страха и запугивания", - добавил Миллер.



"Действия, которые противоречат духу и букве подписанного на Барбадосе соглашения, повлекут за собой последствия. Мы призываем Мадуро и его представителей придерживаться соглашения о подготовке к выборам, в том числе объявить четкие сроки проведения президентских выборов в 2024 году и восстановить всех венесуэльских политических кандидатов [в правах]", - подчеркивается в заявлении.