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Жители Николаева отмечают идущие в сторону Херсонской области большие колонны техники ВСУ

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В сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области движутся несколько колонн Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает ТАСС.

Он указал, что колонны техники видели местные жители. Также в Николаеве люди слышат звуки учений проходящих в последнее время на близлежащих полигонах.

ХАМАС выразило готовность начать обсуждать новую сделку по освобождению заложников

Новое соглашение по освобождению заложников готово обсудить радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал газеты The Wall Street Journal.

Как говорится в сообщении, боевики ХАМАС готовы освободить часть заложников в обмен на значительную паузу в боевых действиях. Инициатива, подчеркивает The Wall Street Journal, «знаменует собой значительный сдвиг в позиции ХАМАС», так как ранее они намеревались вести переговоры по заложникам только в рамках соглашения, которое приведет к окончанию боевых действий.

Трамп заявил о ненависти администрации Байдена к США

Администрация президента Джо Байдена ненавидит США и собственных граждан. Такое заявление сделал бывший лидер страны Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Трансляцию вел телеканал Fox News, передает ТАСС.

«Они, должно быть, ненавидят нашу страну. Потому что нет другой причины, по которой они могут делать то, что делают», — считает он. Трамп подчеркнул, что именно на это указывает политика Байдена, например, повышение налогов и обострение на южной границе.

США сообщили о нанесении нового удара по Йемену

США вновь атаковали Йемен и ликвидировали две баллистические ракеты на подконтрольных хуситам территориях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США на странице в X.

Вашингтон считает, что эти ракеты представляли непосредственную угрозу кораблям и торговым судам.

Американский сенатор назвал ситуацию на южной границе США крупнейшим кризисом

Ситуация с огромным потоком нелегальных мигрантов в США на мексиканской границе сегодня стала крупнейшим кризисом, с которым стране сегодня приходится иметь дело. Об этом заявил сенатор Джо Манчин в интервью порталу Newsweek, передает ТАСС.

«На президенте лежит ответственность и, я думаю, его обязательство — объявить чрезвычайное положение в стране», — подчеркнул он.