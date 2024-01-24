Сегодня в Аргентине пройдет первая общенациональная забастовка против радикальных реформ, продвигаемых правительством Хавьера Милея

О дате мероприятия крупнейшие профсоюзы, общественные движения и политические организации объявили еще в конце прошлого года. Триггером к массовому протесту послужили законодательные инициативы нового аргентинского правительства, которые в режиме "шоковой терапии" по задумке либертарианского лидера должны решить все экономические проблемы страны.

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На данный момент, спустя месяц с небольшим после вступления Милея в должность, деятельность его администрации не принесла особых позитивных результатов. Согласно последним данным Всемирного банка, Аргентина, опередив Ливан и Венесуэлу, стала мировым лидером по продовольственной инфляции, составившей в годовом исчислении 251 процент. Общая инфляция по итогам прошлого года составила 211,4 процента.

Основной негативный эффект от резких мер нового правительства ощутили обычные граждане и особенно средний класс. После того как власти целенаправленно более чем на 50 процентов девальвировали национальную валюту, цены практически на все, за исключением, пожалуй, алкоголя, уверенно поползли вверх. К примеру, в январе лидером стал шампунь для волос, который стал дороже на 19,4 процента, рис подорожал на 18,2 процента, майонез на 15,6, а килограмм апельсинов - на 14,4 процента. Стоимость бензина, к слову, выросла вдвое. При этом об индексации заработных плат пока никто не говорит. Но самое неприятное для основной массы населения наступит в конце февраля, когда родителям придется отправить детей в школу, а для этого надо будет приобрести необходимые школьные принадлежности, и все по новым ценам.

Однако массовый протест связан не только с проблемой постепенного обнищания населения, но и с невероятным объемом нововведений и инициатив, которые Милей и его правительство пытаются провести через Национальный конгресс с декабря прошлого года. Поставив своей целью ликвидировать дефицит госбюджета, власти включили в один-единственный проект закона более 300 "шоковых" реформ. Все они пропитаны духом либертарианских идей, в которые искренне верит глава государства.

Помимо отмены различных льгот и субсидий, в том числе для бедных слоев населения, тотального урезания государственного финансирования на инфраструктурные проекты, энергетику и транспорт, "мегазакон" предполагает и ужесточение условий труда. В духе неолиберализма права рабочих должны быть минимизированы, а права держателей бизнеса укреплены. Кроме того, первоначальный проект документа предусматривал и массовую приватизацию чуть ли не всех государственных компаний, начиная с национальных авиалиний, заканчивая атомными электростанциями.

Под давлением оппозиции, а также синдикатов и профсоюзов, правительство в итоге пошло на некоторые уступки и накануне масштабной акции протеста внесло в конгресс обновленную версию закона, убрав из него или изменив около 140 спорных положений. В частности, на данном этапе власти отказались от приватизации аргентинской государственной нефтегазовой компании YPF, а также компании, управляющей местными АЭС. Также принято решение повременить с некоторыми политическими реформами, в частности, решено не отменять обязательные праймериз перед президентскими выборами. Теперь Милей и его команда рассчитывают, что парламентарии, согласившись с уступками, все-таки одобрят законопроект.

Но организаторов массовой акции протеста "сговорчивость" правительства не убедила. Кстати, Милей уже пообещал, что вычтет из зарплаты федеральных госслужащих сумму, причитающуюся за одни сутки работы, если они примут участие в забастовке. Готовясь к сегодняшнему дню, многие аргентинские авиакомпании из-за участия в протесте авиационных профсоюзов вынуждены были отменить или перенести сотни рейсов, что, по предварительным оценкам, скажется на 17-20 тысячах пассажиров. В столице ожидается транспортный коллапс, в том числе из-за того, что к вечеру перестанут работать автобусные линии и метро.

Власти страны уже заявили, что намерены применить в отношении протестующих специальный протокол, разработанный под руководством нового министра безопасности Патрисии Буллрич.