Швейцария сделала заявление о кризисе в Газе и подходах ООН

"Да, генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] весьма широко высказался, что довольно редко, а также выступил с жесткими осуждениями, - отметил министр, упомянув, в частности, слова Гутерриша о гибели 153 сотрудников всемирной организации в секторе Газа. - Думаю, настало время использовать - я говорю это без удовольствия, но, к сожалению, такова реальность этой планеты, - использовать этот кризис, чтобы постараться сделать шаг вперед. Я считаю, что нам следует привыкнуть к более откровенным и четким заявлениям с его стороны".