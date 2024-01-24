Два конгрессмена из США прибыли на Тайвань

Ведущий демократ в подкомитете палаты представителей США по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт прибыли в Тайбэй. Об этом пишет агентство Associated Press.

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По данным агентства, конгрессмены собираются подчеркнуть поддержку Тайваня со стороны США. Журналисты выяснили, что политики собираются провести встречи с должностными лицами и представителями бизнеса.

В посольстве КНР до этого заявляли, что Пекин категорически против посещения делегацией из Вашингтона Тайбэя, а также любых официальных контактов американских властей с островом.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Она приехала на Тайвань вопреки протестам Пекина, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны КНР. Бывший президент США Дональд Трамп назвал эту поездку глупой ввиду напряженности в регионе.