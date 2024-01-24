Турция призвала Израиль к политическому урегулированию на Ближнем Востоке

"Израиль совершает серьезные военные преступления в секторе Газа, виновные должны быть привлечены к ответственности, чтобы восстановить доверие к международному праву. Обеспокоены сообщениями о том, что израильские военные преступления в секторе Газа могут быть равноценны геноциду, - подчеркнул он. - Настоятельно призываю Израиль и его сторонников стремиться к политическому урегулированию, пока у нас есть такая возможность".