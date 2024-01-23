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На территорию посольства Ирана в Швеции проникли неизвестные

Полиция Стокгольма сообщает, что на территорию посольства Ирана в Швеции проникло несколько неизвестных. Об этом пишет ТАСС.

На территорию посольства Ирана в Швеции проникли неизвестные
© globallookpress.com

Отмечается, что на место прибыла полиция. Один из нарушителей уже был задержан. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

«Полиция была вызвана в посольство Ирана в связи с тем, что <...> на территории посольства находились пять человек. По подозрению в нападении задержан один человек. Начато предварительное расследование по факту незаконного проникновения на территорию и нападения», — уточнили в полиции.

Ранее в Москве арестовали двух бездомных, которые пробрались на кухню посольства Кении в России.

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