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Премьер Словакии Фицо объяснил, почему не хочет ехать в безопасный Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планируемая встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде объясняется близостью этого города к его стране. Так он ответил на вопрос репортеров о том, почему едет "не в Киев, где падают ракеты".

Премьер Словакии Фицо объяснил, почему не хочет ехать в Киев
© Российская Газета

"Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем на границе, они хотят Ужгород, Ужгород - на территории Украины", - сказал он (цитата по ТАСС).

При этом Фицо отверг образ Киева как города в зоне боевых действий, отметив, что ситуация вокруг украинской столицы спокойная.

Ранее политик заявлял, что на ожидаемой 24 января встрече с Шмыгалем объявит о планах блокирования членства Украины в НАТО.

Он также подчеркивал, что Словакия также не будет поставлять Киеву оружие.

Политик также заявлял, что Украина должна отказаться от части территории, чтобы прекратился конфликт с Россией.

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