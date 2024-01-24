Премьер Словакии Фицо объяснил, почему не хочет ехать в Киев

Премьер Словакии Фицо объяснил, почему не хочет ехать в безопасный Киев
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планируемая встреча с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде объясняется близостью этого города к его стране. Так он ответил на вопрос репортеров о том, почему едет "не в Киев, где падают ракеты".
"Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем на границе, они хотят Ужгород, Ужгород - на территории Украины", - сказал он (цитата по ТАСС).
При этом Фицо отверг образ Киева как города в зоне боевых действий, отметив, что ситуация вокруг украинской столицы спокойная.
Ранее политик заявлял, что на ожидаемой 24 января встрече с Шмыгалем объявит о планах блокирования членства Украины в НАТО.
Он также подчеркивал, что Словакия также не будет поставлять Киеву оружие.
Политик также заявлял, что Украина должна отказаться от части территории, чтобы прекратился конфликт с Россией.