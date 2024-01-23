США обеспокоились дружбой Путина и Ким Чен Ына

США обеспокоены дружбой Путина и Ким Чен Ына
Укрепление отношений между Россией и Северной Кореей, а также визит президент РФ Владимира Путина в КНДР беспокоят США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Нас беспокоит способность Путина извлекать выгоду из этих отношений и способность Ким Чен Ына извлекать выгоду из этих отношений. Беспокоит также и что это означает для мира и безопасности в регионе», — заявил Кирби.
Путин посетит Северную Корею, но после выборов в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. С его слов, визит в КНДР — это более перспективные планы. При согласовании графиков президент воспользуется этим предложением, пишет «Национальная служба новостей».