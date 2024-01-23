В США прокомментировали голосование в Турции по вступлению Швеции в НАТО
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за голосованием в турецком парламенте по вопросу вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Кирби сделал во время регулярного брифинга для журналистов. Он также добавил, что Белый дом считает Швецию «полностью готовой» к вступлению в НАТО.
«Конечно, мы очень пристально наблюдаем за этим. Как сказал президент (президент США Джо Байден — прим. ред.) Швеция более чем готова стать союзницей по НАТО, и мы, безусловно, с нетерпением ждем ее принятия в альянс, но я не буду забегать вперед решения турецкого парламента», — рассказал он.
По словам Кирби, Белый дом также надеется, что за голосованием в Турции следят в Венгрии, которая не ратифицировала членство Швеции в НАТО.
«В прошлом они подчеркивали, что точно не будут затягивать с этим <...>, так что я уверен, что они внимательно смотрят за тем, что происходит в Турции», — добавил он.
Ранее глава МИД Швеции заявил, что его страна не будет вести переговоры с Венгрией о вступлении в НАТО.