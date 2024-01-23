В США прокомментировали голосование в Турции по вступлению Швеции в НАТО

«Конечно, мы очень пристально наблюдаем за этим. Как сказал президент (президент США Джо Байден — прим. ред.) Швеция более чем готова стать союзницей по НАТО, и мы, безусловно, с нетерпением ждем ее принятия в альянс, но я не буду забегать вперед решения турецкого парламента», — рассказал он.