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В США прокомментировали голосование в Турции по вступлению Швеции в НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за голосованием в турецком парламенте по вопросу вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

В США прокомментировали голосование в Турции по вступлению Швеции в НАТО
© globallookpress.com

Такое заявление Кирби сделал во время регулярного брифинга для журналистов. Он также добавил, что Белый дом считает Швецию «полностью готовой» к вступлению в НАТО.

«Конечно, мы очень пристально наблюдаем за этим. Как сказал президент (президент США Джо Байден — прим. ред.) Швеция более чем готова стать союзницей по НАТО, и мы, безусловно, с нетерпением ждем ее принятия в альянс, но я не буду забегать вперед решения турецкого парламента», — рассказал он.

По словам Кирби, Белый дом также надеется, что за голосованием в Турции следят в Венгрии, которая не ратифицировала членство Швеции в НАТО.

«В прошлом они подчеркивали, что точно не будут затягивать с этим <...>, так что я уверен, что они внимательно смотрят за тем, что происходит в Турции», — добавил он.

Ранее глава МИД Швеции заявил, что его страна не будет вести переговоры с Венгрией о вступлении в НАТО.

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