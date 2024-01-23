В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной

Власти Северной Кореи приняли решение снести так называемую «Арку Воссоединения», расположенную над шоссе, которое ведет из Пхеньяна к границе с Южной Кореей у города Кэсон. Об этом пишет портал NK News.

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«Арку Воссоединения» воздвигли в 2001 году. Она состояла из скульптур склонившихся над дорогой женщин, символизирующих две страны. В их руках был геральдический щит с контуром Корейского полуострова.

Портал сопроводил публикацию фотографией, сделанной 23 января, на которой Арка уже отсутствует. Вместе с тем, по данным журналистов, монумент был виден на кадрах, сделанных 19 января.

Напомним, что 15 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в речи на сессии Верховного народного собрания КНДР 15 января назвал невозможным мирное воссоединение с Южной Кореей.