В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной
Власти Северной Кореи приняли решение снести так называемую «Арку Воссоединения», расположенную над шоссе, которое ведет из Пхеньяна к границе с Южной Кореей у города Кэсон. Об этом пишет портал NK News.
«Арку Воссоединения» воздвигли в 2001 году. Она состояла из скульптур склонившихся над дорогой женщин, символизирующих две страны. В их руках был геральдический щит с контуром Корейского полуострова.
Портал сопроводил публикацию фотографией, сделанной 23 января, на которой Арка уже отсутствует. Вместе с тем, по данным журналистов, монумент был виден на кадрах, сделанных 19 января.
Напомним, что 15 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в речи на сессии Верховного народного собрания КНДР 15 января назвал невозможным мирное воссоединение с Южной Кореей.
Глава государства приказал ликвидировать все учреждения, созданные для продвижения переговоров о мирном воссоединении двух стран. Он также распорядился демонтировать арку, которая «неприглядно» стояла у южного входа в столицу.