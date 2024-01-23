Главная соперница Трампа высказалась об участии в президентской гонке в США

Стало известно о решении бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли продолжить участвовать в предвыборной гонке с экс-президентом Дональдом Трампом даже в случае неудовлетворительных результатов на праймериз. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Трамп заявил, что Хейли «откажется от участия в гонке вслед за остальными».

В ответ Хейли выразила намерение бороться за свое президентство «до закрытия последнего участка» и добавила, что не будет поступать так, как советует ей бывший президент.