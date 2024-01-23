В Копенгагене закроют «улицу наркоторговцев»

Министр Юстиции Дании Петер Хуммельгаард заявил, что в Копенгагене будет закрыта улица Пушер-стрит, известная как улица свободной продажи наркотиков. Об этом сообщает The Local Denmark.

© Unsplash

По словам Хуммельгаарда, Пушер-стрит будет закрыта в 2024 году. При этом какой-либо конкретной даты министр не назвал.

«Не смею обещать сегодня какую-то дату, но в ближайшие полгода мы увидим, как этот план вступит в полную силу. Это означает, что в этом году Пушер-стрит закроют», — заявил он.

Хуммельгаард также добавил, что о закрытии Пушер-стрит неоднократно просили сами жители Христиании — после очередного случая стрельбы прямо на улице, власти города все же согласились избавиться от крупнейшего незаконного наркорынка в стране. По словам министра, теперь на месте печально известной улицы поставят что-то другое.

Пушер-стрит расположена в районе Христиания. Само её название происходит от жаргонного обозначения для мелкого уличного наркоторговца. Эта улица стала известна как одно из самых криминальных мест Дании — она попала под полный контроль организованной преступности, после чего её наводнили наркоторговцы. При этом в полиции Копенгагена борьбу с преступниками на Пушер-стрит называли «непрекращающимся и ресурсоемким» противостоянием.