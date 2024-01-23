Стрелки «Часов Судного дня» остались в прежнем положении

Стрелки на символических «Часах Судного дня» остались в прежнем положении, по-прежнему показывают 90 секунд до «ядерной полуночи», рассказала председатель журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон. Об этом пишет ТАСС.

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По данным агентства, часы впервые появились на обложке «Бюллетеня» в 1947 году. С тех пор атомщики время от времени переводили виртуальные стрелки в связи с теми или иными геополитическими событиями.

Так, в 2023 году «Часы Судного дня» были переведены на 10 секунд ближе к полуночи преимущественно из-за ситуации вокруг Украины.

Бронсон пояснила, что украинский кризис все еще представляет угрозу ядерной эскалации, конфликт на Ближнем Востоке также достаточно опасен. Вместе с тем, было принято решение не переводить стрелки.