Премьер Хорватии назвал выгоду СВО для Украины
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Украина не смогла бы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, если бы не СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Пленкович сделал во время встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя совета министров Боснии и Герцеговины Боряны Кришто и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. По словам главы хорватского правительства, после начала СВО в мировой политике произошли «тектонические сдвиги».
«В прошедшие два года произошли тектонические сдвиги в политике расширения. Если бы кто-то спросил любого из нас два года назад, подаст ли Украина заявку на членство в ЕС, получит ли Украина статус кандидата, даст ли ЕС Украине и Молдавии позитивное решение о начале переговоров, вероятно, все сказали бы "нет, это невозможно". Но российская агрессия на Украину и политика Путина ускорили процесс расширения», — заявил он.
Напомним, что 23 июня 2022 года Европейский парламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский союз.