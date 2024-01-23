Премьер Хорватии назвал выгоду СВО для Украины

«В прошедшие два года произошли тектонические сдвиги в политике расширения. Если бы кто-то спросил любого из нас два года назад, подаст ли Украина заявку на членство в ЕС, получит ли Украина статус кандидата, даст ли ЕС Украине и Молдавии позитивное решение о начале переговоров, вероятно, все сказали бы "нет, это невозможно". Но российская агрессия на Украину и политика Путина ускорили процесс расширения», — заявил он.