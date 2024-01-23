В Эстонии возмутились наличием российских флагов на заправках

Уточняется, что местные СМИ стали обращать внимание, что на всех кассах есть возможность выбора русского языка с символом в виде триколора. Активистов возмутило, что флаг, который «развевается над Кремлем и своей тенью накрывает... Украину» приветствует людей на автозаправках. В связи с этим они потребовали убрать триколор с экранов.