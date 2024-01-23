В Эстонии возмутились наличием российских флагов на заправках

В Эстонии активисты потребовали убрать с заправок российские флаги
Эстонским заправкам поступило предложение убрать российские флаги с экранов касс самообслуживания до 24 февраля. Об этом пишет эстонский портал Delfi.
Уточняется, что местные СМИ стали обращать внимание, что на всех кассах есть возможность выбора русского языка с символом в виде триколора. Активистов возмутило, что флаг, который «развевается над Кремлем и своей тенью накрывает... Украину» приветствует людей на автозаправках. В связи с этим они потребовали убрать триколор с экранов.
Уточняется, что финская компания Neste уже пошла навстречу активистам и удалила российские флаги с оборудования.
В сентябре Эстония ввела запрет на въезд в страну автотранспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, обосновав это условиями санкций ЕС.
Ранее в Эстонии выразили обеспокоенность из-за русскоязычных военных в Вируском батальоне.