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В Эстонии активисты потребовали убрать с заправок российские флаги

Эстонским заправкам поступило предложение убрать российские флаги с экранов касс самообслуживания до 24 февраля. Об этом пишет эстонский портал Delfi.

В Эстонии возмутились наличием российских флагов на заправках
© РИА Новости

Уточняется, что местные СМИ стали обращать внимание, что на всех кассах есть возможность выбора русского языка с символом в виде триколора. Активистов возмутило, что флаг, который «развевается над Кремлем и своей тенью накрывает... Украину» приветствует людей на автозаправках. В связи с этим они потребовали убрать триколор с экранов.

Уточняется, что финская компания Neste уже пошла навстречу активистам и удалила российские флаги с оборудования.

В сентябре Эстония ввела запрет на въезд в страну автотранспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, обосновав это условиями санкций ЕС.

Ранее в Эстонии выразили обеспокоенность из-за русскоязычных военных в Вируском батальоне.

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