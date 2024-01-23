В Китае ветер снес огромную надувную панду на проезжую часть
В китайском городе Чэнду ветер снес гигантскую надувную панду на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
Отмечается, что гигантский надувной медведь был установлен у входа в торговый центр. В какой-то момент панду снесло сильным порывом ветра и выбросило прямо на проезжую часть, после чего медведь стал кататься прямо по капотам автомобилей. Кадры необычного инцидента попали на видео — судя по реакции очевидцев, падение огромной панды на дорогу вызвало у водителей только положительные эмоции.
Позже медведя все-таки удалось остановить. Сотрудники торгового центра сдули надувную фигуру, чтобы потом вернуть ее на изначальное место.
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