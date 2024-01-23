$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

В Китае ветер снес огромную надувную панду на проезжую часть

В китайском городе Чэнду ветер снес гигантскую надувную панду на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Отмечается, что гигантский надувной медведь был установлен у входа в торговый центр. В какой-то момент панду снесло сильным порывом ветра и выбросило прямо на проезжую часть, после чего медведь стал кататься прямо по капотам автомобилей. Кадры необычного инцидента попали на видео — судя по реакции очевидцев, падение огромной панды на дорогу вызвало у водителей только положительные эмоции.

Позже медведя все-таки удалось остановить. Сотрудники торгового центра сдули надувную фигуру, чтобы потом вернуть ее на изначальное место.

Ранее Московский зоопарк показал несколько новых кадров с пандой Катюшей.

В мире
Видео
Китай
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости